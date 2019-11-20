عزل ترامب: الرئيس يشكك في شهادة مسؤول رفيع ويدعو لانهاء التحقيقات

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردًا على اعترافات سفير الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، إنه لم يرد أي شيء من نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، أو أنه قد يكون ضغط عليه لإجراء عملية مساومة.

وكان السفير الأمريكي أدلى بشهادته الأربعاء، أمام لجنة تحقيقات لجنة النواب العلنية بشأن اتهام ترامب بالضغط على أوكرانيا لاستجواب نجل جو بايدن خصم الرئيس السياسي الأبرز.

وقال سوندلاند، إن رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب، كان يضغط على أوكرانيا، لفتح تحقيقات مع نجل جو بايدن، منافس الرئيس الأبرز في الانتخابات المقبلة، مقابل الإفراج عن المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، موضحًا أن جولياني كان ينفذ رغبات الرئيس.

وكتب ترامب على "تويتر": "عندما سألني سوندلاند عما أريده من أوكرانيا، بعدما درات العديد من الأقاويل والشائعات حول ذلك الأمر، أجبته بأنني لا أريد شيء".

وتأتي تغريدة ترامب بعد جلسة الأربعاء لمجلس النواب في إطار جلسات التحقيقات العلنية التي يجريها مجلس النواب الأمريكي، للتحقيق مع المسؤولين المقربين من ترامب، بشأن ضغط الأخير على أوكرانيا لفتح تحقيق مع خصم الرئيس الأبرز للتأثير عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أكدت أنه إذا ثبتت تلك التهمة على الرئيس فإن ذلك يستجوب عزله من المنصب.