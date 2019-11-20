أزمة أوكرانيا.. ترامب ينفي معرفته "الجيدة" بسفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف جيدًا جوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي وسط التحقيق بالتقصير بحقه.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض، "أنا لم اتحدث معه كثيرًا، إنا لست على معرفة جيدة به".

وتحدث ترامب في الوقت الذي يدلي فيه سوندلاند بشهادته أمام محققين في التقصير بحق ترامب بمجلس النواب الأمريكي.

وقال السفير للكونجرس أنه تعامل مع أوكرانيا بموجب تعليمات مباشرة من ترامب وأنه كانت هناك مقايضة لمصلحة الرئيس.