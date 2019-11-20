ميركل تتعهد بتقديم بمساعدات جديدة للاجئين السوريين في تركيا

زغرب - (د ب أ)

وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل،اليوم الأربعاء، تركيا بمساعدات جديدة لرعاية اللاجئين السوريين

وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قالت ميركل في زغرب إنه إذا استلزم الأمر سيتم تقديم مساعدات جديدة إلى تركيا للمهام العديدة التي تضطلع بها في إيواء 5ر3 مليون شخص " وأنا على سبيل المثال مستعدة لهذا".

كانت تركيا أبرمت اتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوروبي في 2016، ووعدت تركيا في الاتفاقية بمنع عبور المهاجرين واللاجئين إلى الجزر اليونانية ورد طالبي اللجوء المرفوضين.

وفي المقابل، وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم ستة ملايين يورو مساعدات إلى تركيا، وحسب بيانات التكتل، فقد تم منح تركيا 6ر5 مليون يورو من هذه المساعدات حتى الآن.

وأشادت ميركل بجهود كرواتيا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وجهودها للانضمام إلى منطقة شينجن.

كانت المفوضية الأوروبية شهدت لأوكرانيا في نهاية الشهر الماضي بأنها نفذت كل الخطوات المطلوبة للانضمام إلى منطقة شينجن التي تضم حاليا 26 دولة أوروبية تلغي الرقابة على الحدود فيما بينها في الأحوال الطبيعية.

من جانبه، جدد بلينكوفيتش انتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لم يبت بعد في بدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بعد أن عرقلتها فرنسا في أكتوبر الماضي وقدمت مؤخرا مقترحات لتعديل إجراءات الانضمام.

وأبدى بلينكوفيتش وميركل عدم ممانعتهما لإجراء نقاش حول هذا الأمر.

وقال بلينكوفيتش إن من المهم على نحو خاص بالنسبة لبلاده التوصل إلى حل بحلول موعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في زغرب في مايو المقبل.

وتتولى كرواتيا الرئاسة الدورية لدول الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، وتليها ألمانيا في النصف الثاني من عام 2020.