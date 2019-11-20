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قائد شرطة نينوى: اعتقال 21 داعشيًا في مناطق مختلفة في الموصل

07:55 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
قائد شرطة نينوى: اعتقال 21 داعشيًا في مناطق مختلفة في الموصل

الشرطة العراقية - ارشيفية

بغداد - (د ب ا)

أفاد قائد شرطة محافظة نينوى العراقية اللواء حمد النامس مساء اليوم الأربعاء باعتقال 21 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق مختلفة من الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النامس إن" قوات من الشرطة المحلية بالمحافظة اعتقلت اليوم في أكثر من عملية أمنية 21 داعشيًا من محوري القيارة والشورى 60 كيلومترا جنوب الموصل ومحوري قضاء تلعفر وناحية العياضية 70كيلومترا غرب الموصل".

وأشار إلى أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

كان مصدر في قيادة عمليات نينوى ذكر اليوم أن" طيران التحالف الدولي قتل ستة من عناصر داعش إثر تنفيذه ضربة جوية على سلسلة جبال عطشانة 25 كيلومترا شمال غرب الموصل استهدف أنفاقًا لداعش يتحصن بها في المنطقة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في البلاد نهاية عام 2017.

الشرطة العراقية تنظيم داعش الموصل محافظة نينوى

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