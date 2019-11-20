ارتفاع طفيف في عدد الناخبين المسجلين بالجزائر

الجزائر - (د ب أ)

سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر زيادة بـ0.8 بالمئة في عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بما يعادل 165 ألف و804 ناخبين.

وتستعد الجزائر لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 5 مرشحين.

وكشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، خلال إطلاق البطاقة الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، عن إحصاء 24 مليونًا و 474 ألف و161 ناخبًا، من بينهم 914 ألف و 308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

كما لفت إلى أن عدد الناخبين قبل المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية كان يقدر بـ 24 مليونًا و308 الاف و357 ناخبًا، وأن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية بلغ 289 ألفا و 643 ناخبا، في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123 ألفا و 239 ناخبا.