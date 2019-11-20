مصدر بالخارجية السعودية: نرفض تغيير السياسية الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

مصراوي – وكالات:

عبّرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن رفضها التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بالمملكة، أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفًا أنه يقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأمام حل الدولتين.

كما أكد المسؤول أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الإثنين أن الولايات المتحدة باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مشروعة ولا تخالف القانون الدولي.

ومن المقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الإثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".