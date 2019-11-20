اجتماع عربي طارئ لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي

القاهرة- (مصراوي):

تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 ".

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، في تصريح له الأربعاء، إنه تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية بعد مشاورات بين الأمانة العامة للجامعة، والعراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ودولة فلسطين. وأضاف أن "الطلب الفلسطيني أيدته عدد من الدول العربية".

ومن المقرر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان، ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن،كما ينظر المجلس في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأمريكي.

كانت دولة فلسطين المحتلة طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية في مذكرة لها، بأنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس (أبومازن) وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خاطبت المندوبية الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري لبحث الموقف الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، وذلك ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.