حماس والجهاد تنددان بهجمات إسرائيل على سوريا

غزة - (د ب أ):

نددت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، بهجمات إسرائيل على سوريا.

وقالت حماس ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن إسرائيل تواصل "ممارسة سياسة العربدة واستعراض العضلات بشن عدوان سافر على الأراضي السورية".

وطالبت الحركة بضرورة "مواصلة التصدي لهذا العدوان، وتسخير كل مقدرات الأمة لمواجهة وإفشال المشروع التصفوي المدعوم أمريكيًا في المنطقة، مؤكدين أن هزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر محتوم".

كما نددت حركة الجهاد بـ "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على سوريا، مؤكدةً وقوفها الكامل مع سورية في "مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها".

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدّت الليلة الماضية لـ "عدوان" إسرائيلي بالصواريخ في مدينة دمشق ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أخرين بجروح.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات واسعة تركزت في دمشق ضد أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني وأخرى تابعة للجيش السوري وذلك ردًّا على الهجوم الذي نفذته قوة إيرانية ضد إسرائيل من خلال إطلاق أربعة صواريخ تم اعتراضها يوم أمس.