المعارضة السورية تستعيد السيطرة على قرية استراتيجية في ريف إدلب

دمشق - (د ب أ):

استعادت فصائل المعارضة السورية قرية استراتيجية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية السورية عليها .

وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي المصطفى، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه :" عند منتصف ليل الثلاثاء /الاربعاء تقدمت القوات الحكومية مدعومة بالطيران الروسي على محور بلدة سنجار بريف ادلب الشرقي وسط تمهيد مدفعي وجوي عنيف وبدأت بالاشتباك مع مقاتلينا في محاولة للسيطرة على قرية المشيرفة ، قواتنا تصدت للهجوم".

وأشار إلى استهداف مجموعة متقدمة بصاروخ موجه أرداهم بين قتيل وجريح مما اضطر بقية المجموعات للانسحاب ، لافتا إلى "معاودة تكثيف نيران المدفعية والطيران باتجاه قرية المشيرفة حيث استخدمت الطائرات الروسية قنابل الفوسفور المحرم دوليا وبعدها عاود العدو الهجوم البري".

وأكد المصطفى :" قام مقاتلونا بالانحياز عن بعض النقاط وعمل عدة كمائن وانتظار قوات العدو للدخول إلى أطراف القرية ثم الانقضاض عليهم وسقط خلال الهجوم قتلى وجرحى، وتم أسر سبعة عناصر واغتنام عدة آليات وأسلحة وذخائر متنوعة واستعادة السيطرة التامة على المنطقة".

من جانبه، أكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية ، طلب عدم ذكر اسمه لـ (د.ب. أ) سقوط قتلى وجرحى خلال التقدم باتجاه قرية المشرفة، قائلا :" دخلت قواتنا ووصلت إلى مركز القرية وقام عناصر المجموعات الارهابية بنصب كمين لقواتنا أدى لمقتل حوالي 15 عنصرا وإصابة أكثر من 10 آخرين اضافة إلى وقوع عدد من العناصر أسر".