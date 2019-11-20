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    أمريكا تلمح لدعم فيتنام وسط توترات بحر الصين الجنوبي

    12:08 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    أمريكا تلمح لدعم فيتنام وسط توترات بحر الصين الجنوبي

    مارك إسبر

    هانوي - (د ب أ):

    أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة ستدعم فيتنام في خضم التوترات الراهنة بسبب المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

    ويزور إسبر فيتنام في أعقاب زيارة للفلبين استمرت يوما واحدا صرح خلالها بأن بلاده سوف تواصل إجراء دوريات للحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، رغم تحذير الصين لها من هذه الخطوة.

    وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وأنشأت بعض الجزر الاصطناعية مع مرافق ذات قدرة عسكرية في المنطقة، والتي تقول فيتنام إنها صاحبة السيادة على جزء منها.

    ولم يذكر إسبر اسم الصين مباشرة في تعليقاته التي أدلى بها في فيتنام، لكنه ألمح بشكل مستتر.

    وقال: "هذا النظام، الذي استفاد منه العالم منذ عدة عقود، تعرض للضغط، وقد تم تحدي سيادة الدولة في الآونة الأخيرة، ولكن بشكل إجمالي، يجب علينا الوقوف ضد الإكراه والترهيب و(يجب أيضا) حماية حقوق جميع الدول، كبيرها وصغيرها".

    وتصاعدت التوترات في الشهور الأخيرة بعد أن دخلت سفينة صينية للتنقيب عن النفط المياه الفيتنامية بشكل متكرر.

    ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي، قائد الجيش الفيتنامي نجو شوان ليتش، أثناء الزيارة.

    مارك إسبر وزارة الدفاع الأمريكية أمريكا فيتنام بحر الصين الجنوبي

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