حزب الشعب الأوروبي يستعد لاختيار دونالد توسك رئيسا له

بروكسل- (د ب أ):

يستعد نواب أوروبيون ينتمون إلى يمين الوسط وتيار المحافظين اليوم الأربعاء لانتخاب الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الأوروبي دونالد توسك رئيسا رسميا لأكبر تكتل سياسي في البرلمان الأوروبي.

ويجتمع نواب الاتحاد الأوروبي المنتمون إلى حزب الشعب الأوروبي، وهو تحالف يضم أكثر من 70 حزبا محليا، في زغرب لاختيار خليفة للرئيس الحالي جوزيف داول.

ومن المقرر أن يبقى مانفريد فيبر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، في منصبه، كما أنه سيظل الممثل الأبرز للمجموعة في البرلمان.

ومن المقرر أن يغادر البولندي توسك منصبه في الأول من ديسمبر. وهو المرشح الوحيد لمنصب رئيس حزب الشعب.

وتراجعت مقاعد الحزب من 221 مقعدا إلى 182 مقعدا بعد الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، وذلك من إجمالي 751 مقعدا. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تنتمي للحزب.

ومن المقرر التصويت على اختيار رئيس المجموعة خلال مؤتمرها العام الذي سيستمر على مدار يومين بمشاركة ألفي مشارك من أكثر من 40 دولة، ويشمل جدول الأعمال أيضا سياسة المناخ والأوضاع في غرب البلقان.

كما سيختار نواب البرلمان الأوروبي نواب رئيس الكتلة وأمين الصندوق.

وتتولى سيفوري خلال الزيارة مهمة الترجمة للبابا، وهو من الأرجنتين، وشوهدت وهي ترافقه عن قرب منذ وصوله إلى بانكوك.