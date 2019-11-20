بابا الفاتيكان يصل إلى تايلاند في زيارة تستمر 4 أيام

بانكوك- (د ب أ):

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى تايلاند اليوم الأربعاء في زيارة تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد، ويترأس قداسات.

وكان كبار مسؤولي تايلاند في استقبال البابا لدى وصوله إلى مطار عسكري في العاصمة بانكوك اليوم .

وأظهرت لقطات تلفزيوينة لوصول البابا حشودا اصطفت على جانب الطريق في بانكوك من أجل إلقاء نظرة سريعة على البابا .

يشار إلى أن الفعالية الأولى المقررة في جدول أعمال زيارة البابا هي اجتماع مدته 15 دقيقة مع رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا صباح غد الخميس، تليها رحلة إلى أحد المعابد لزيارة الزعيم البوذي في البلاد.

يشار إلى أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، ويوجد بها نحو 388 ألف مسيحي كاثوليكي فقط، ضمن تعداد سكانها البالغ 69 مليون نسمة.

ويعقد البابا فرنسيس مساء غد الخميس محادثات خاصة مع الملك ماها فاجيرالونجكورن بقصر في بانكوك قبل أن يترأس قداسا في ملعب وطني.

ويلتقي البابا بعد ذلك عددا من الرعايا الكاثوليك في تايلاند يوم الجمعة، كما سيترأس قداسا آخر بكاتدرائية قبل أن يغادر البلاد يوم السبت إلى اليابان في زيارة تستمر حتى 27 نوفمبر.

يشار إلى أن فرنسيس هو أول بابا للفاتيكان يزور تايلاند واليابان بعد زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني للبلدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي تايلاند، التأم شمل البابا فرنسيس مع ابنه عمه، الأخت آنا روزا سيفوري، 77 عامًا، التي تعمل في مجال التبشير بالبلاد منذ ستينيات القرن الماضي.

وتتولى سيفوري خلال الزيارة مهمة الترجمة للبابا، وهو من الأرجنتين، وشوهدت وهي ترافقه عن قرب منذ وصوله إلى بانكوك.