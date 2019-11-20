أمير الكويت لرئيس الوزراء الجديد: "ثوبك نظيف فحارب الفساد والمفسدين"

كتبت- رنا أسامة:

أكّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن المسؤولية التي حمّلها إلى رئيس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد كبيرة، مُتمنيًا له التوفيق وذلك خلال تأدية الأخير الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية اليمين الدستورية.

وأدّى رئيس الوزراء الجديد اليمين مساء أمس الثلاثاء، في دار سلوى، حيث استقبله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بعد ساعات من إصدار أمر أميري بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم.

وفور تأدية الشيخ صباح الخالد اليمين، قال أمير الكويت: "بارك الله فيك يا بوخالد"، مُضيفًا: "حمّلناك المسؤولية .. مسؤولية كبيرة والله يساعدك عليها.. أنت ثوبك نظيف فحارب الفساد وحارب المفسدين، ولا تخلي أحد يقول شيء غير صالح.. وربنا إن شاء الله يوفقك لصالح البلاد والعباد"، حسبما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال رئيس الوزراء الجديد: "في البداية أشكر سموك على هذه الثقة الغالية، وأسأل الله العلي القدير أن يعينني على تحملها وأعاهد سموك على القيام بكل ما أستطيع لاستمرار المسيرة المباركة في عهد سموك، أسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على كويتنا والنعمة والازدهار في عهد سموكم الميمون".

ووفق صحيفة "الأنباء"، توقّعت مصادر عودة أغلب الوزراء الحاليين، مُشيرة إلى أن تكليفهم بتصريف العاجل من الأمور ما زال ساريًا حتى صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

كان أمير الكويت عهد إلى صباح الخالد تصريف شؤون وزارة الدفاع إلى جانب عمله، وإلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح -بالإضافة إلى عمله- تصريف شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

لكن الدستور الكويتي ينص على أنه "لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى"، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين حتى تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.