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سانا: قتيلان وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي

09:17 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
سانا: قتيلان وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما في القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن القصف تسبب أيضا في سقوط عدد من الجرحى.

ولفتت إلى أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري "تصدت لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري أن "العمل لا يزال مستمرا لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

كان الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ ضربات واسعة النطاق على "أهداف إرهابية إيرانية وسورية" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت أهدافا لفيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري وللجيش السوري.

وأشار إلى أن إسرائيل كان ترد بذلك على صواريخ أُطلقت باتجاهها من جانب قوة إيرانية في سوريا فجر الثلاثاء.

القصف الاسرائيلي دمشق الدفاع الجوي السوري

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