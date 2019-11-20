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عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها

08:52 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها

عودة حركة القطارات

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها وتشغيلها في الاتجاهين بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين ما بين محطتي قليوب وبنها في الفترة من الساعة ٥.٣٠ صباحا وحتى الساعة ٦.٥٠ صباحًا نتيجة تعطل أحد معدات تجديدات السكة علي الخط الطالع بحوش محطة طوخ.

وتعتذر السكة الحديد لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة.

يذكر أن الهئية تقوم بعمل إصلاحات في السكة بمحطة طوخ، وجاري مسير القطارات بسرعة ٨ كم / ساعة لحين انتهاء هذه الأعمال.

عودة حركة القطارات هيئة السكك الحديدية قليوب بنها

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