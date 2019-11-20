كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها وتشغيلها في الاتجاهين بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين ما بين محطتي قليوب وبنها في الفترة من الساعة ٥.٣٠ صباحا وحتى الساعة ٦.٥٠ صباحًا نتيجة تعطل أحد معدات تجديدات السكة علي الخط الطالع بحوش محطة طوخ.

وتعتذر السكة الحديد لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة.

يذكر أن الهئية تقوم بعمل إصلاحات في السكة بمحطة طوخ، وجاري مسير القطارات بسرعة ٨ كم / ساعة لحين انتهاء هذه الأعمال.