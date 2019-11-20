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الكويت: اعلان إيران اعتزامها زيادة تخصيب اليورانيوم خطوة مقلقة

08:45 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الكويت: اعلان إيران اعتزامها زيادة تخصيب اليورانيوم خطوة مقلقة

اعلان إيران اعتزامها زيادة تخصيب اليورانيوم

الكويت - (أ ش أ):

أعربت الكويت عن قلقها من اعلان إيران مؤخرا، اعتزامها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله – في تصريح صحفي – :" يقلقنا أي خطوة تقدم عليها السلطات في إيران، من شأنها إضعاف الاتفاق النووي، أو أن تكون خارج إطار ما نص عليه هذا الاتفاق، وأيضا متطلبات المنظمة الدولية للطاقة الذرية"، معربا عن أمله أن يتعزز هذا الاتفاق وأن يتواصل، وأن يكون هناك تجاوب من الأطراف الموقعة عليه.

وحول الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا، أكد الجارالله أن الوضع في إيران شأن داخلي بحت، ولا تستطيع الكويت التعليق على الشؤون الداخلية لأي دولة.

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إيران الكويت تخصيب اليورانيوم

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