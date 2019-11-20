كوريا الجنوبية تؤكد إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي في اليمن

سول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين الاثنين المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي في اليمن منذ أمس الأول.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إنه تم إطلاق سراح 16 بحارا متعددي الجنسيات منهم اثنان من الكوريين الجنوبيين مع 3 سفن كان قد تم احتجازهم في ميناء الصليف في محافظة الحديدة باليمن.

وقال مسئول حكومي إنه تم التأكد من أن الكوريين الجنوبيين الاثنين في أمان حيث أبلغت الوزارة أسر البحارة عن إطلاق سراحهما، ومن المخطط أن تتوجه السفن نحو ميناء جازان بالسعودية قبل ظهر اليوم لتصل بعد يومين.

يشار إلى أن سفينة حرف (أونغجين جي-16) كانت ترفع علم كوريا الجنوبية وسفينتي انتشال تابعتين للسعودية (أونغجين تي-1100، رابيك 3) تم احتجازهم في المياه قبالة جزيرة كمران اليمنية من قبل جماعة الحوثيين.

وكانت السفن متجهة الى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية وأبلغ ربان السفينة الكوري الجنوبي شركته عبر رسالة نصية بالهاتف النقال " أن السفينة استولى عليها قراصنة ".

من ثم أخطرت جماعة الحوثيين الجانب الكوري الجنوبي بأن السفينة اخترقت مياهها، وأنها ستطلق سراحها عندما تتأكد من أنها سفينة كورية جنوبية.