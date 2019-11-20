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البنتاجون يعلن مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان

07:37 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
البنتاجون يعلن مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك تحقيقا فتح للوقوف على سبب تحطم الطائرة ، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان حادث تحطم مروحية

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