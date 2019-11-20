البنتاجون يعلن مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك تحقيقا فتح للوقوف على سبب تحطم الطائرة ، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.