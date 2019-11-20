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    رئيس الأرجنتين: صندوق النقد الدولي يرغب في السيطرة على التضخم في بلادنا

    06:34 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    رئيس الأرجنتين: صندوق النقد الدولي يرغب في السيطرة على التضخم في بلادنا

    الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب، ألبرتو فرنانديز، إن صندوق النقد الدولي يرغب في العمل مع بلاده للسيطرة على التضخم.

    وأضاف أن الأرجنتين لا تستطيع القيام بالمزيد من إجراءات التقشف "لأن الوضع معقد جدا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

    من جانبها، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إنها حريصة للغاية على معرفة المزيد من التفاصيل عن خطة فرنانديز.

    وأجرى فرنانديز وجورجيفا اتصالا هاتفيا ناقشا فيه تفاصيل ذلك التعاون.

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