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    الشرطة الهولندية تعثر على 25 مهاجرا داخل حاوية مبردة على متن سفينة

    02:11 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    الشرطة الهولندية تعثر على 25 مهاجرا داخل حاوية مبردة على متن سفينة

    الشرطة الهولندية تعثر على 25 مهاجرا داخل حاوية مبر

    بروكسل - (د ب أ):

    كشفت شرطة روتردام عبر حسابها على تويتر عن العثور على 25 مهاجرا في حاوية مبردة على متن سفينة دنماركية أمس الثلاثاء.

    وقالت الشرطة إنه تم احتجاز 23 مهاجرا بعد إخضاعهم للفحص الطبي، بينما نقل الآخران إلى مستشفى للعلاج.

    وكانت السفينة في طريقها من ميناء فلاردينجن الهولندي بالقرب من روتردام إلى ميناء فيلكستو البريطاني، عندما تم العثور على المهاجرين، وتم إجبارها على العودة، حسب الشرطة.

    وبمجرد عودتها ، قامت الكلاب البوليسية بتفتيش السفينة بحثا عن مزيد من المهاجرين.

    وفي أكتوبر، عثرت الشرطة البريطانية على جثث 39 مهاجرا في شاحنة متوقفة في مدينة إسيكس. وكشفت الشرطة في 8 نوفمبر عن أن الضحايا جميهم فيتناميون.

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