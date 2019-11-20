  • عاجل:مصر تصعد لأولمبياد طوكيو.. وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    جونسون وكوربين يتجادلان بشأن "بريكست" في أول مناظرة متلفزة بينهما

    01:57 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    جونسون وكوربين يتجادلان بشأن "بريكست" في أول مناظرة متلفزة بينهما

    بوريس جونسون

    لندن - (د ب أ):

    ضغط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرارا على زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، للإفصاح عن رغبته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه، وذلك في أول مناظرة متلفزة بينهما، مساء الثلاثاء.

    وحث كوربين مشاهدي قناة "آي تي في" التي نظمت المناظرة على "التصويت من أجل الأمل" في انتخابات 12 ديسمبر، بينما استخدم جونسون شعاره "فلنحقق بريكست" عدة مرات.

    وكرر كوربين أيضا موقفه من أن حزب العمال سوف يتفاوض على اتفاق معدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مقابل البقاء بالاتحاد الأوروبي بموجب استفتاء ثان "ومن ثم تنفيذ ما تقرره الأغلبية".

    وقبيل المناظرة، اشتبك جونسون وكوربين لفظيا على الإنترنت ، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة.

    ويعتقد معظم المحلليين السياسيين أن النتيجة المرجحة للانتخابات ستكون أغلبية برلمانية مريحة لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون بحصوله على نحو 44 %من الأصوات، وفقا لنظام الانتخابات البريطاني الذي يعتمد على نظام الدوائر والفوز بأكثر الأصوات.

    وقال جونسون إن المحافظين هو الحزب الذي "سيتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويطلق إمكانيات بريطانيا"، متهما كوربين بالفشل في "حسم أمره" بشأن الخروج من الاتحاد.

    ورد عليه كوربن متهما حزب جونسون بالترويج لـ"تخفيضات ضريبية لأغنى الأغنياء والشركات الكبرى".

    بوريس جونسون بريكست حزب العمال المعارض جيرمي كوربين

    الخبر التالى:

    دوي انفجارات جنوب غرب العاصمة السورية والدفاعات الجوية تطلق عشرات المضادات
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان