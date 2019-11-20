كولومبيا تغلق حدودها خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد

بوجوتا - (د ب أ)

أعلنت سلطات الهجرة في كولومبيا اليوم الثلاثاء أن البلاد سوف تغلق حدودها قبل وأثناء مسيرات احتجاجية سوف يتم تنظيمها في وقت لاحق هذا الأسبوع لمنع الأجانب من إثارة العنف.

وسوف يتم إغلاق الحدود مع الإكوادور وبيرو والبرازيل وفنزويلا اعتبارا من غد الأربعاء حتى صباح يوم الجمعة. ومن المقرر القيام بالاحتجاجات بعد غد الخميس.

وقال كريستيان كرويجر سارمينتو، رئيس إدارة الهجرة في البلاد "ترغب الحكومة في "منع الأجانب من دخول أراضي البلاد بغرض الإخلال بالنظام والأمن العام".

وتخشى حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من أن كولومبيا قد تشهد أعمال عنف مشابهة لتلك التي حدثت في بوليفيا وتشيلي والإكوادور، حيث قتل العشرات من المتظاهرين خلال الشهرين الماضي والحالي.

وأعرب دوكي عن مخاوفه من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد ترسل محرضين إلى المسيرات.