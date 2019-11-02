  • عاجل:الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    إيقاف 12 مهاجرًا سوريًا غير شرعي في تونس

    11:34 م السبت 02 نوفمبر 2019
    إيقاف 12 مهاجرًا سوريًا غير شرعي في تونس

    إيقاف 12 مهاجرًا سوريًا غير شرعي في تونس

    تونس - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت عن إيقاف 12 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من سورية اجتازوا الحدود البرية خلسة.

    وأوضحت الوزارة أن المهاجرين السوريين جرى إيقافهم في ولاية القصرين بعد أن اجتازوا الحدود الليبية الجزائرية في اتجاه الحدود التونسية.

    وجرى التحفظ على الموقوفين بتهمة دخول التراب التونسي بشكل غير قانوني.

    ويتواجد بعض اللاجئين السوريين في تونس منذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011 ولكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.

    وفي يونيو عام 2018 ،قال ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازن أبو شنب إن عدد اللاجئين المسجلين من حاملي الجنسية السورية في تونس يناهز الألف لاجئ.

    ايقاف مهاجرين الحدود التونسية مهاجرين سوريين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان