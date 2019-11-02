إيقاف 12 مهاجرًا سوريًا غير شرعي في تونس

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت عن إيقاف 12 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من سورية اجتازوا الحدود البرية خلسة.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين السوريين جرى إيقافهم في ولاية القصرين بعد أن اجتازوا الحدود الليبية الجزائرية في اتجاه الحدود التونسية.

وجرى التحفظ على الموقوفين بتهمة دخول التراب التونسي بشكل غير قانوني.

ويتواجد بعض اللاجئين السوريين في تونس منذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011 ولكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.

وفي يونيو عام 2018 ،قال ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازن أبو شنب إن عدد اللاجئين المسجلين من حاملي الجنسية السورية في تونس يناهز الألف لاجئ.