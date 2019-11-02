الجيش اليمني يفكك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة

عدن - (أ ش أ):

فكَّك فريق خبراء متفجرات في الجيش اليمني حقل ألغام أرضية زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، أن الفريق العسكري انتزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من الحقل الذي زرعته مليشيا حوثية شرقي حي منظر.

وأضافت أن تلك الألغام، تنوعت بين الألغام الفردية وألغام عربات وعبوات ناسفة.