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    الجيش اليمني يفكك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة

    10:58 م السبت 02 نوفمبر 2019
    الجيش اليمني يفكك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة

    الجيش اليمني يفكك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيو

    عدن - (أ ش أ):

    فكَّك فريق خبراء متفجرات في الجيش اليمني حقل ألغام أرضية زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن.

    وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، أن الفريق العسكري انتزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من الحقل الذي زرعته مليشيا حوثية شرقي حي منظر.

    وأضافت أن تلك الألغام، تنوعت بين الألغام الفردية وألغام عربات وعبوات ناسفة.

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    الجيش اليمني حقل ألغام الحوثيون الحديدة

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