أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مالي

08:25 م السبت 02 نوفمبر 2019
الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مالي

جنود جيش مالي - ارشيفية

الجزائر (د ب أ)

أدانت الجزائر، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قوات جيش مالي في دائرة أنسنغو شمالي شرق البلاد، وأسفر عن مقتل 53 جنديا ومدنيا واحدا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، إن الجزائر "على قناعة بأن حكومة مالي وشعبها قادران على مواجهة التهديد الإرهابي بكل حزم إلى غاية القضاء عليه، وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الاستقرار بشكل نهائي بدولة مالي الشقيقة".

وعبر بن علي شريف عن تضامن بلاده مع حكومة مالي وشعبها، وقدم باسمها خالص تعازيها لعائلات الضحايا.

جيش مالي مالي الجزائر الإرهاب

الخبر التالى:

بريطانيا: حزب المحافظين يتقدم بـ8 نقاط على العمال قبل انتخابات ديسمبر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان