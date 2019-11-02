الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مالي

الجزائر (د ب أ)

أدانت الجزائر، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قوات جيش مالي في دائرة أنسنغو شمالي شرق البلاد، وأسفر عن مقتل 53 جنديا ومدنيا واحدا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، إن الجزائر "على قناعة بأن حكومة مالي وشعبها قادران على مواجهة التهديد الإرهابي بكل حزم إلى غاية القضاء عليه، وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الاستقرار بشكل نهائي بدولة مالي الشقيقة".

وعبر بن علي شريف عن تضامن بلاده مع حكومة مالي وشعبها، وقدم باسمها خالص تعازيها لعائلات الضحايا.