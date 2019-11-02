الكويت.. مشادة بين مصلين على الهواء خلال صلاة الجمعة (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

بثت صحيفة "المجلس" الكويتية، لقطات لمشادة بين مصليين داخل مسجد سعود الراشد في الكويت، خلال صلاة الجمعة، ما أجبر خطيب المسجد على وقف الصلاة.

وتعالت أصوات بعض المصلين داخل المسجد إثر مشادة كلامية، ما جعل إمام المسجد يتوقف عن إلقاء الخطبة، بينما تجمع الناس لإنهاء الفوضى داخل المسجد.

وأظهر الفيديو الخطيب عيسى الظفيري وقد افتتح خطبته التي كانت تذاع مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، ليصمت فجأة عن الكلام بعد تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك بعضهم بالأيادي.