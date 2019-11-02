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فرنسا تتوقع هبوب عاصفة خريفية كبيرة على ساحل الأطلسي

06:37 م السبت 02 نوفمبر 2019
فرنسا تتوقع هبوب عاصفة خريفية كبيرة على ساحل الأطلسي

أرشيفية


باريس (د ب أ)
أعلنت هيئة الأرصاد في فرنسا اليوم السبت أنها تتوقع هبوب عاصفة خريفية كبيرة.

ووجهت الهيئة إلى أكثر من عشر إدارات في ساحل المحيط الأطلسي ووسط البلاد تحذيرات من هبوب رياح عاتية.

ومن المتوقع هبوب عاصفة "اميلي" في ليلة السبت/الأحد بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة مع أمواج عالية.

وأوصت الهيئة سكان إدارات شارمنت-ماريتيم وجيروند وفينديه على نحو خاص بتوخي الحذر.

كان طقس سيء وأمطار غزيرة ورياح في جنوب فرنسا تسبب مؤخرا في وقوع أضرار وعرقلة في حركة المرور.

الأرصاد طقس فرنسا العاصفة اميلي

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