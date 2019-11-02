عزل ترامب: مجلس النواب يستدعي وزير الطاقة للشهادة

واشنطن (د ب أ)

استدعى محققون بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، وزير الطاقة ريك بيري للإدلاء بشهادته في التحقيق الذي يجريه المجلس بشأن توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول مطلع على التحقيق ، لم تكشف عن هويته، أن بيري سيمثل أمام المحققين في مجلس النواب يوم 6 نوفمبر الجاري.

كانت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي قد أعلنت أمس الجمعة، أنها تتوقع أن يبدأ المجلس في عقد جلسات الاستماع العلنية لبحث توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير خلال شهر نوفمبر الحالي.

وقالت بيلوسي إنه لا يوجد موعد نهائي ومحدد للانتهاء من التحقيق

وأضافت بيلوسي في اجتماع الدائرة المستديرة مع المحررين والصحفيين بوكالة أنباء بلومبرج:" "أفترض أنه ستكون هناك جلسة استماع علنية في نوفمبر"، مضيفة أن أي قضية يتم إجراؤها لإقالة الرئيس "يجب أن تكون مكتملة الأركان".

تصريحات بيلوسي جاءت بعد يوم واحد من تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارًا بشأن بدء عملية رسمية، لعقد جلسات الاستماع العامة في التحقيق فيما إذا كان ترامب استخدم منصبه للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بدوافع سياسية في مقابل الافراج عن مساعدات عسكرية.

وقالت بيلوسي إن جلسات الاستماع السرية للشهود سوف تستمر طالما أنها "مثمرة".