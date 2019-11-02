اي فرنانديز سيحكم الأرجنتين الرئيس أم نائبته؟

بيونس آيرس (أ ف ب)

سيتولى البرتو فرنانديز من يسار الوسط منصبه رئيسا للأرجنتين في ديسمبر. لكن السؤال عمن سيحكم البلاد ما يزال ماثلا، الرئيس المنتخب ام نائبته الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر؟

يقول العديد من كبار المسؤولين المقربين من فرنانديز الذي تم انتخابه في الجولة الأولى في 27 اكتوبر مع أكثر من 47% من الأصوات إن "كريستينا لا تخوض صراعا على السلطة"، مؤكدين"انه "سيتولى القيادة".

لكن العديد يبدون شكوكا حيال اكتفاء الرئيسة السابقة (2007-2015)، المعروفة بشخصيتها القوية وتحظى بثقل كبير في الحركة البيرونية، بدور ثانوي.

يقول مقربون من الرئيس "لقد بدا ذلك واضحا خلال الحملة الانتخابية، فحضور كريستينا كان في حده الأدنى".

وكدليل على ذلك غياب الرئيسة السابقة عن بوينس آيرس في الأيام المقبلة حين سيتقرر تشكيل الفريق الحكومي.

وقد طلبت كيرشنر التي تحاكم في عدة قضايا فساد، الحصول على إذن للذهاب إلى كوبا حيث تخضع ابنتها فلورنسيا للعلاج اثر مشاكل صحية. ومن المقرر ان تعود إلى الأرجنتين في 11 نوفمبر.

يجري مراقبون مقارنة بين الوضع الأرجنتيني وظروف روسيا عام 2008، عندما كان فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء في عهد الرئيس آنذاك ديمتري ميدفيديف ، وثارت شكوك في إدارته للبلاد من وراء الكواليس لانه لم يستطع الترشح مجددا بعد ولايتين رئاسيتين.

ومع ذلك، يعرب العديد من الخبراء عن اعتقادهم أن ألبرتو فرنانديز، وهو محام يبلغ من العمر 60 عاما ولديه تجربة سياسية طويلة، لن يكون مجرد "دمية" كما وصفه معارضوه خلال الحملة الانتخابية بمواجهة الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته موريسيو ماكري.

وقال الخبير في شؤون الارجنتين راول أراغون "لقد واجه البرتو فرنانديز كريستينا فرنانديز دي كيرشنر عام 2008 وقدم استقالته، ولم تستطع كريستينا السيطرة عليه آنذاك، وستكون أقل بكثير".

من جهته، قال عالم الاجتماع ريكاردو روفييه أن "جزءا من الناس يعتقد ان كريستينا ستتولى القيادة. لكن في الأيام الأخيرة، بات العديد يرجحون أن الرئيس سيحكم. انه يشعر بالارتياح، واصبح أكثر حضورا في وسائل الإعلام".

"إنه دورك"

في عام 2003، اقام ألبرتو فرنانديز علاقة وثيقة مع الزوجين نستور وكريستينا كيرشنر، اللذين خلفا بعضهما على رأس البلاد (2003-2007 و 2007-2015)، وكان مديرا لمكتبهما على التوالي.

لكن كل شيء تغير عام 2008 عندما استقال فرنانديز وسط نزاع بين الحكومة وقطاع الزراعة بسبب فرض ضرائب على الصادرات الزراعية. وتحول الى منتقد لطريقة كيرشنر في ادارة البلاد بعد ان ساعد في تأسيسها وشارك في تطوير التيارات المعارضة داخل الحركة البيرونية.

وكان فرنانديز صرح في اشارة الى ولاية كيرشنر الثانية "كانت حكومة سيئة للغاية حيث كان من الصعب التوصل الى شيء مهم".

بالنسبة للعديد من المراقبين، فان إستراتيجية كريستينا كيرشنر لوضع فيرنانديز في دائرة الضوء والاكتفاء بمنصب نائب الرئيس خطوة "ذكية".

لقد تمكن ألبرتو فرنانديز من جمع مختلف تيارات البيرونية خلفه. وصرح في اليوم الأخير من حملته "في أحد الأيام اتصلت بي كريستينا قائلة +لقد حان دورك+".

يعتبر خبراء ان فرنانديز سيتخذ القرارات. وقال روفييه "لا أرى صراعا يهدد الحكم".

لقد وعد فرنانديز بتغيير البلد الذي تضربه أزمة اقتصادية حادة، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 55 في المئة ومعدل الفقر 35 في المئة فضلا عن ديون قياسية.

وكان البرتو شارك العام 2005 في إعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسيتعين عليه التفاوض مرة أخرى مع المؤسسة التي منحت البلاد قرضًا بقيمة 57 مليار دولار.