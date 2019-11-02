  • عاجل:النائب العام يأمر بإحالة "رئيس قطار طنطا" للجنايات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    النقابة الجزائرية للقضاة تقرر الاستمرار في الإضراب

    02:57 م السبت 02 نوفمبر 2019
    النقابة الجزائرية للقضاة تقرر الاستمرار في الإضراب

    علم الجزائر

    الجزائر- (د ب أ):

    قررت النّقابة الجزائرية للقضاة اليوم السبت الاستمرار في الاضراب ، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ"إجراء التدابير البوليسية" ضد القضاة .

    وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة"يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية"، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.

    وأكدّت النقابة "أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".

    وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي ظهر أمس في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التّحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح الذي خاطبه قائلا "يجب أن تواصل حتى النّهاية"، الجملة التي أثارت انتباه الجزائريين.

    الجزائر النقابة الجزائرية للقضاة إضراب النقابة الجزائرية للقضاة وزارة العدل الجزائرية

    الخبر التالى:

    المرصد: مقتل ستة مدنيين بقصف روسي على إدلب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان