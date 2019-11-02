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    إصابة أكثر من 120 متظاهرا في محيط ميناء أم قصر جنوبي العراق

    01:56 م السبت 02 نوفمبر 2019
    إصابة أكثر من 120 متظاهرا في محيط ميناء أم قصر جنوبي العراق

    القوات الأمنية العراقية

    أم قصر- (د ب أ):

    أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن قوات أمنية عراقية حاولت تفريق متظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع عند بوابات ميناء أم قصر التجاري العراقي في محافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

    وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات أمنية شنت صباح اليوم هجوما على مجاميع من المتظاهرين يقترب عددهم من ألف متظاهر يتجمعون عند بوابات ميناء ام قصر التجاري أكبر ميناء عراقي لاستقبال وتصدير البضائع شمالي الخليج ، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع بهدف إبعاد المتظاهرين.

    وذكر الشهود أن القوات الأمنية لم تتمكن من تفريق المتظاهرين الذين تمسكوا بمواقعهم حيث لايزال يرابط المتظاهرون في أماكنهم بمحيط الميناء لليوم الثالث على التوالي.

    من جانب آخر، أكدت مصادر في مفوضية حقوق الانسان العراقية إصابة 120 متظاهرا اليوم بحالات اختناق من جراء محاولة القوات العراقية تفريق المتظاهرين أمام بوابات ميناء أم قصر جنوبي البلاد.

    القوات الأمنية العراقية ميناء أم قصر العراق

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