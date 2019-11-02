توابع زلزالية تضرب جنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن مناطق جنوب الفلبين تعرضت لمزيد من التوابع الزلزالية، بعد سلسلة من الزلازل القوية، أسفرت عن إلحاق أضرار بحوالي 150 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكان إجمالي 24 شخصا قد لقوا حتفهم في ثلاث هزات رئيسية في منطقة "مينداناو" جنوب البلاد منذ 16 أكتوبر، عندما وقع الزلزال الأول بقوة 6.3 درجة، بالقرب من بلدة "تولونان" في إقليم كوتاباتو، على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وأعقب ذلك زلزال بقوة 6.6 درجة يوم الثلاثاء الماضي، وآخر بقوة 6.5 درجة يوم الخميس، وكان مركزاهما بالقرب من بلدة تولونان.

وقال معهد "علم البراكين والزلازل" الفلبيني "بسبب حجم هذين الزلزالين، من المتوقع حدوث زلازل ما بين صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة مركز الزلزال وربما تستمر عدة أيام إلى أسابيع".

وتابع المعهد أنه سجل حوالي مئة من التوابع الزلزالية والزلازل في مينداناو اليوم السبت، وكان الأقوى بقوة 4.4 بالقرب من بلدة سارانجاني بإقليم "دافاو اوكسيدنتال".

وأقام السكان خياما ومراكز إيواء مؤقتة أخرى خارج منازلهم، وفي بعض مراكز الإخلاء، فيما حثت السلطات السكان على البقاء خارج منازلهم من أجل سلامتهم.