القضاء الأعلى في العراق يدعو إلى ضبط الفوضى الاليكترونية

بغداد- (د ب أ):

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان إلى إيران أو غيرها، داعيا إلى تشريع قانون "ضبط الفوضى الالكترونية".

وقال المركز الإعلامي للمجلس، في بيان نشره موقع (السومرية نيوز) اليوم ، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب".

وأضاف البيان، أنه "بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات".

وأشار البيان، إلى أن "الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية".

وتابع: "بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح، قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى كافة المواطنين العراقيين".