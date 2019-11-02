قوات الاحتلال الإسرائيلي تطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم في نابلس

رام الله - أ ش أ

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون الفلسطينيين من أراضيهم بين قريتي (بورين) و(حوارة) جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال طردت قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة (يتسهار) بين (بورين) و(حوارة) وهددت المزارعين بإحضار المستوطنين إلى المكان، إذا لم يغادروا المكان.

يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلان استهداف قاطفي الزيتون في عدة قرى بالضفة الغربية، حيث شهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة، خلال الموسم الحالي لقطف الزيتون، فقد سجلت قرية (بورين) أكثر الاعتداءات والتي وصلت إلى 12 اعتداء في الآونة الأخيرة، من استهداف للمزارعين، وسرقة وحرق الأشجار، فيما سجلت (قريوت) جنوبا ما يقارب 10 اعتداءات من هجوم ومنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.

وحسب تقرير صدر مؤخرا عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، فقد تحولت القرى الفلسطينية في موسم قطف الزيتون إلى ساحة مواجهة ساخنة أكثر بين الفلسطينيين والمستوطنين، والاحتلال لا يسمح بالدخول إلى أكثر من 3500 كم2 في محافظة نابلس، إلا بتنسيق مسبق لبضعة أيام في السنة.