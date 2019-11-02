ميركل: هناك فرص جيدة للاقتصاد الألماني في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرصا جيدة أمام الاقتصاد الألماني لزيادة استثماراته في الهند.

وقالت ميركل صباح اليوم السبت خلال الاجتماع السنوي الرئيسي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية-الهندية في نيودلهي إن هناك إمكانيات جيدة للغاية بالنسبة لتعزيز انخراط الأوساط الاقتصادية الألمانية في الهند، مضيفة أن التعاون الألماني-الهندي لديه إمكانيات مستقبلية تزيد بكثير عن وضعه الحالي، خاصة في مجال تحديث البنية التحتية الهندية وتوسيع خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وأشارت المستشارة إلى ضرورة زيادة التعاون أيضا في مجالات الرقمنة والابتكارات والصحة والزراعة، مؤكدة ضرورة وضع قواعد جديدة لحماية الاستثمارات، بعدما انتهى العمل بالقواعد القديمة في عام 2016.

كما تحدثت ميركل عن ضرورة بدء محاولة جديدة من أجل إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي تعثرت من الطرفين عام 2012، مؤكدة حرصها على انتهاج نظام تجاري تعددي غير حمائي، وأشارت إلى أن ألمانيا والهند تعتزمان دعم هذا الاتجاه سويا.

وذكرت ميركل أن الحكومة الألمانية تعتزم تسهيل هجرة العمالة الهندية المتخصصة إلى ألمانيا.

وفيما يتعلق بحماية المناخ والتكنولوجيا الابتكارية، ذكرت ميركل أن التعاون المستقبلي بين البلدين في قضايا الاستدامة سيكون أكبر مما هو عليه الحال الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن كلا البلدين شريك اقتصادي جدير بالثقة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الألمانية تتحفظ إزاء الاستثمار في الهند بسبب إجراءات بيروقراطية معقدة في هذه البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1مليار نسمة.

وتعتزم ألمانيا إنفاق مليون يورو خلال السنوات الخمسة المقبلة في إطار شراكة جديدة مع الهند تتعلق بالنقل الصديق للبيئة في المناطق الحضرية، حيث من المنتظر تشغيل 500 حافلة كهربائية جديدة بإحدى الولايات الهندية، وقالت ميركل: "من رأى بالأمس جودة الهواء في دلهي، سيكون لديه بالتأكيد حجج جيدة لاستخدام المزيد من الحافلات الكهربائية".

تجدر الإشارة إلى أن نيودلهي من المدن ذات الهواء الأكثر تلوثا في العالم. ويشكل الضباب الدخاني هناك حاليا خطورة صحية، حيث يوصي الأطباء بارتداء أقنعة تنفس. ولكن ميركل لم ترتد قناعا خلال زيارتها للهند.

وتفقدت ميركل بعد ذلك مصنعا لشركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة قطع غيار السيارات بالعاصمة الهندية.

وخلال جولتها في المصنع، طلب منها عاملون التقاط صورة "سيلفي" معها، وهو ما استجابت له المستشارة دون إبداء أي مخاوف من التلامس، وابتسمت إلى الكاميرا.

ويعمل بشركة "كونتيننتال" الموجودة في الهند منذ 10 أعوام أكثر من 8 آلاف موظف في 15 موقعا.

وتشمل هذه المواقع ثمانية مصانع ومركزا للتنمية التكنولوجية للأبحاث العالمية.

كما زارت ميركل اليوم محطة للمترو تعمل بالطاقة الشمسية، كانت ألمانيا شاركت في تمويل جزء منها وربطها بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية. وتعتزم الشركة الهندية المشغلة للمحطة، بحسب بيانات الحكومة الألمانية، جعل هذه المحطة أول محطة مترو تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل على مستوى العالم.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تعتمد المحطة على الطاقة الشمسية على نطاق واسع، لتشكل بذلك خطوة صغيرة نحو تحقيق أهداف الهند لحماية المناخ، وهي خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030رغم الاحتياج المتزايد إلى الكهرباء.