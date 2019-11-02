مصرع 6 طلاب وفقدان 3 آخرين في انفجار قنبلة شمال أفغانستان

كابول - أ ش أ

لقي 6 طلاب مصرعهم أثناء توجههم إلى المدرسة، اليوم السبت؛ إثر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في إقليم "تخار" بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "وقع الانفجار في مديرية درقد صباح اليوم، وهناك 9 ضحايا، عثرنا على أجساد 6 تلاميذ، وهناك 3 فقدوا".

وأوضح هجري أن "أعمار القتلى تتراوح بين 11 و12 عاما"، لافتا إلى أن "الانفجار ناجم عن قنبلة زرعتها المعارضة المسلحة على الطريق بهدف التخريب".