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    مصرع 6 طلاب وفقدان 3 آخرين في انفجار قنبلة شمال أفغانستان

    11:25 ص السبت 02 نوفمبر 2019
    مصرع 6 طلاب وفقدان 3 آخرين في انفجار قنبلة شمال أفغانستان

    انفجار - ارشيفية

    كابول - أ ش أ

    لقي 6 طلاب مصرعهم أثناء توجههم إلى المدرسة، اليوم السبت؛ إثر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في إقليم "تخار" بشمال أفغانستان.

    وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "وقع الانفجار في مديرية درقد صباح اليوم، وهناك 9 ضحايا، عثرنا على أجساد 6 تلاميذ، وهناك 3 فقدوا".

    وأوضح هجري أن "أعمار القتلى تتراوح بين 11 و12 عاما"، لافتا إلى أن "الانفجار ناجم عن قنبلة زرعتها المعارضة المسلحة على الطريق بهدف التخريب".

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