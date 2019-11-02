استقالة رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات في بوليفيا

سوكري- (أ ف ب):

أعلن رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا استقالته الجمعة بعد أن أقر بكتابة مقالات تنتقد الرئيس إيفو موراليس.

وغرد أرتورو اسبينوسا وهو محام واستاذ جامعي مكسيكي "قررت الانسحاب من بعثة المراقبة لعدم التأثير على موقفي الحيادي".

وأضاف "كان يفترض بي أن اطلع منظمة الدول الأميركية بمواقفي العلنية السابقة بشأن العملية الانتخابية في بوليفيا".

وأكد مكتب منظمة الدول الأميركية في لاباز لفرانس برس صحة هذه التغريدة.

وأورد الاعلام البوليفي أن اسبينوسا نشر الأسبوع الماضي مقالا كشف فيه رأيه في الانتخابات في بوليفيا، انتقد فيه الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس متهما إياه بالسعي إلى البقاء في السلطة بأي ثمن.

وتحقيق منظمة الدول الأمريكية حول العملية الانتخابية في بوليفيا والذي انطلق الخميس وسيستمر أسبوعين، طلبته حكومة موراليس ورفضته المعارضة.

وكانت أولى الأرقام الجزئية مساء الاقتراع في 20 أكتوبر تشير إلى دورة ثانية بين موراليس الذي يحكم البلاد منذ 2006 وخصمه الليبرالي كارلوس ميسا.

لكن نتائج جديدة نشرت في اليوم التالي أعلنت فوز موراليس ما أثار شكوكا لدى المعارضة والمراقبين الدوليين بحصول عمليات غش.