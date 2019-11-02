ترامب يختار قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي

واشنطن (د ب أ):

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائما جديدا بأعمال وزير الأمن الداخلي والذي سيصبح أحدث شخص يشرف على سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجدها إدارة ترامب.

ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قوله مساء الجمعة إن تشاد وولف سيتولي وزارة الأمن الداخلي كقائم بأعمال الوزير عندما يغادر القائم الحالي بأعمال الوزير كيفن ماكلينان منصبه في 11 نوفمبر الجاري.

ويترأس وولف حاليا مكتب السياسة بالوزارة بصفته قائما بالأعمال كما عمل في منصب كبير موظفي وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستن نيلسين، التي أجبرت على الاستقالة في أبريل الماضي.

ورفض جيدلي قول من الذي يمكن أن يرشحه الرئيس لتولي وزارة الأمن الداخلي بشكل دائم.