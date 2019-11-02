إعادة فتح كهف تايلاند أمام السائحين بعد 15 شهرا من إنقاذ فريق كرة القدم

بانكوك - (د ب أ):

أعادت السلطات التايلاندية فتح كهف شهد حصار فريق كرة قدم للشباب لعدة أيام أمام الزوار، بعد 15 شهرا من عملية إنقاذ صعبة لفريق كرة القدم احتلت عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مسؤولين بحديقة "ثام لوانج خون نام نانج نون" الوطنية بالقرب من مدينة شيانج راي قولهم إن ما لا يقل عن ألفي زائر اصطفوا من أجل الدخول إلى كهف ثام لوانج أمس الجمعة.

ويتم السماح بدخول 20 شخصا في كل مرة إلى مدخل الكهف والغرفة الأولى من مجمع الكهف.

وكان 12 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 عاما بالإضافة إلى مدربهم يقومون بزيارة كهف ثام لوانج، رابع أكبر كهف في تايلاند والذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات يوم 23 يونيو 2018 .

لكن مياه فيضانات حاصرت الصبية داخل الكهف لمدة أسبوعين بعدما أغلقت المدخل، الأمر الذي دفع السلطات إلى القيام بأكبر عملية إنقاذ في تاريخ تايلاند والتي شارك بها آلاف الأشخاص من العديد من الدول.