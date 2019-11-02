بكين: التوصل إلى توافق حول المبادئ بمحادثات التجارة مع واشنطن

بكين/ واشنطن - (د ب أ):

أحرزت كل من الصين والولايات المتحدة تقدما في مفاوضاتهما التجارية، بحسب وزارة التجارة في بكين أمس الجمعة.

وفي أعقاب مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين، قالت الوزارة إن الجانبين "عقدا محادثات جادة وبناءة حول كيفية معالجة مخاوفهم الرئيسية وتوصلا إلى توافق حول المبادئ". كما تم مناقشة آليات التشاور الأخرى.

وجرى الاتصال الهاتفي بين كبير المفاوضين الصينيين، نائب رئيس الوزراء ليو هي، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر.

كما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن استيراد لحوم الدواجن المطهية من الصين ورفع الحظر الصيني على واردات الدواجن الأمريكية.