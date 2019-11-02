بريطانيا: الشرطة تعتقد أن 39 مهاجرا عثر على جثثهم في شاحنة فيتناميون

لندن - (د ب أ):

قالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة إنها تعتقد أن كل المهاجرين الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة في مقاطعة اسيكس الأسبوع الماضي يحملون الجنسية الفيتنامية.

وقال مساعد شرطة اسيكس تيم سميث في بيان مساء أمس الجمعة "في هذا الوقت، نعتقد أن كل الضحايا هم رعايا فيتناميون ونحن على اتصال مع الحكومة الفيتنامية".

وعندما عثرت الشرطة على الجثث في الساعات الأولى من يوم 23 أكتوبر الماضي، أشارت الشرطة إلى أن المهاجرين صينيون .

وقالت شرطة اسيكس إنها لا تستطيع الإعلان عن هوية الضحايا في هذا الوقت لكنها أشارت إلى أنها تواصلت مع العديد من عائلات الضحايا.

وأضاف سميث "نحن على اتصال مباشر مع عدد من العائلات في فيتنام والمملكة المتحدة، ونعتقد أننا حددنا عائلات بعض الضحايا الذين انتهت رحلتهم بشكل مأساوي على شواطئنا".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن 28 أسرة أبلغت عن فقدان أقارب لها في مقاطعتي ها تينه ونج آن الفيتناميتين.