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إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات

02:05 ص السبت 02 نوفمبر 2019
إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات

غارات _أرشيفية

غزة - (د ب أ):

شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة ليل الجمعة/السبت بعد ساعات من إعلانها عن رصد إطلاق قذائف صاروخية على جنوب أراضيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عدد من مواقع التدريب لفصائل فلسطينية مسلحة في مناطق متفرقة من قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه تم "رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى أطلقت من قطاع غزة أسفرت عن إصابات بالهلع وأضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت عن إصابة 145 فلسطينيا عصر أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من بين المصابين 41 بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة فيما كانت الإصابات الأخرى بالرصاص المطاطي والاختناق.

وكانت هذه الجمعة رقم 81 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

قطاع غزة إسرائيل قذائف صاروخية

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