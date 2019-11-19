الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريتين بمحافظتي حلب والرقة

موسكو - (أ ش أ):

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف، إن الشرطة العسكرية الروسية سيرت، اليوم الثلاثاء، دوريتين بمحافظتي حلب والرقة.

وأضاف رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - أن سلاح الجو الروسي نفذ دوريتين جويتين فوق المنطقة.

وحول الوضع في منطقة إدلب لخفض التوتر، كشف اللواء يوري بورينكوف عن أن المسلحين المنتشرين هناك نفذوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 28 عملية قصف استهدفت مواقع في محافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب، في انتهاك نظام وقف العمليات القتالية في هذه المنطقة.

ويشار إلى أن روسيا قامت بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري في أكتوبر الماضي بموجب اتفاقية سوتشي الخاصة بتسوية الوضع بشمال شرق سوريا.