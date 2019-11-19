البرازيل تسعى لاعتقال رئيس باراجواي السابق بتهمة الفساد

برازيليا - (د ب أ)

أصدر قاض برازيلي اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس باراجواي السابق هوراسيو كارتيس في إطار أحد تحقيقات فضيحة الفساد التي تعرف باسم "غسيل السيارة"، حسبما أفادت تقارير إعلامية في البلدين.

ويشتبه في أن كارتيس 63 عاما، الذي شغل منصب رئيس باراجواي حتى عام 2018، ساعد صديقه تاجر المال داريو ميسر البرازيلي الباراجواياني على الاختباء من السلطات.

ويشتبه في أن ميسر قام بنقل ملايين الدولارات من الرشاوى كجزء من مخطط "غسيل السيارة"، وهو الإسم الذي أُطلق على أكبر فضيحة فساد في البرازيل، وقد تم اعتقاله في ساو باولو في يوليو الماضي.

يذكر أن كارتيس الذي يمتلك مجموعة من الشركات مع شقيقته، كان قد وصف ميسر بأنه "شقيق روحي".

ولا يعرف أحد مكان كارتيس، وقال ممثلو الادعاء العام في باراجواي إنهم لم يتلقوا بعد مذكرة الاعتقال الصادرة من البرازيل.