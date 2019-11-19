خامنئي: هزمنا العدو في الأحداث الأمنية الأخيرة في إيران

طهران - (د ب ا)

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله على خامنئي، اليوم الثلاثاء، "ليعلم أصدقاؤنا وأعداؤنا اننا هزمنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة في البلاد".

وقال خلال استقباله جمعًا من المنتجين والمبدعين والناشطين الاقتصاديين مساء اليوم الثلاثاء، "ليعلم أصدقاؤنا وكذلك أعداؤنا، إننا فرضنا التقهقر على العدو في ساحة الحرب العسكرية والسياسية والأمنية"،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف "الممارسات التي حصلت خلال الايام الأخيرة كانت ممارسات تمس الامن، ولم تكن شعبية، وقد فرضنا التقهقر على العدو في مختلف الميادين، وبتوفيق الله سنهزم العدو بشكل قاطع في ساحات الحرب الاقتصادية"،في اشارة إلى احتجاجات على رفع اسعار الوقود تخللتها اعمال عنف واحراق مقرات حكومية ومصارف في ايران.

وتابع خامنئي أن كل العالم في حرب بسبب القضايا الاقتصادية،و"إن هذه الحرب تتسم في بعض الاحيان بالوحشية والحقد، مثل الحرب الاقتصادية التي تشن ضدنا، فهذا الحظر قد زادت حدته، وستزداد، ومن الخطأ ان نأمل ان ينتهي هذا الحظر خلال السنة او السنتين القادمتين، فهذا الحظر سيبقى حتى اشعار آخر".

وشدد خامنئي على أن العلاج والحل الوحيد لمشكلات البلاد يتمثل في ترويج الانتاج الداخلي.

وتتعرض إيران لعقوبات شديدة من جانب الولايات المتحدة بعد خروج الأخيرة من الاتفاق النووي الذي تنتقده بشدة.