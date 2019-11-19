السعودية.. المفتي يؤكد شرعية الاكتتاب في أرامكو

القاهرة – مصراوي:

أكدت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، أن الاكتتاب بشركة أرامكو، جائز شرعي.

وجاء تأكيد الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، عبر "تويتر"، بعد إجابة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المفتي العام للملكة، على سؤال أحد المغردين.

وأعلنت أرامكو السعودية، الأحد الماضي، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأوَّليّ وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، بينما سيكون الإعلان الرسميّ عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقد صدرت نسخة جديدة من نشرة اكتتاب "أرامكو" تحدّ من مشاركة المؤسسات الأجنبية.

وتركّز نشرة اكتتاب "أرامكو" الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية، بينما سيتم مشاركة الأجانب في الاكتتاب حصرًا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI).

وأعلنت أرامكو أنها ستطرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العامّ، مستهدفة بيع 0.5% من الأسهم لمستثمرين أفراد في الطرح العامّ الأوّليّ كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات، وتمثل النسبة التي تطرحها "أرامكو" نحو 3 مليارات سهم.

وسيجمع الاكتتاب ما بين 90 و96 مليار ريال، أو ما يعادل 24 و25.6 مليار دولار. وسيتراوح عائد توزيعات "أرامكو" بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.