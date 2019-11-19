الناتو يوسع نطاق عمله الدفاعي إلى الفضاء

بروكسل - (د ب أ)

اتفق حلف شمال الأطلسي (ناتو) على توسيع نطاق عمله إلى الفضاء، لتصبح منطقة النفوذ الخامسة بعد كل من الجو والأرض والبحر والفضاء الإلكتروني.

وستعني هذه الخطوة التي من المقرر أن يوافق عليها وزراء خارجية دول حلف الناتو غدا الأربعاء أن مناطق النفوذ الخمسة ستصبح ضمن نطاق الالتزام الدفاعي الجماعي للحلف وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأعضاء إلى معالجة الانقسامات السياسة الداخلية الجديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء في بروكسل "الفضاء له أهمية كبيرة لمجتمعاتنا المدنية ولأي عملية عسكرية".

وتابع "الأمر يتعلق بالاتصالات، ويتعلق بالملاحة، وصور البيانات الفضاء ضروري لكل شيء نفعله تقريبا".

وأكد ستولتنبرج أن الناتو "ليس لديه نيه لوضع أسلحة في الفضاء"، مضيفا أن الهدف من هذا التحرك هو الدفاع والردع.

ويسعى حلف شمال الأطلسي للتكيف مع التحديات الخارجية الجديدة مع استعداد قادته للاجتماع في لندن يومي 3، 4 ديسمبر المقبل لإحياء الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الحلف ـ

ومع تأثره بالفعل بمطالبات الرئيس الأمريكي الصريحة للحلفاء الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي، تكافح الدول الأعضاء الـ29 في الناتو لحل التوترات السياسية بسبب التدخل التركي في شمال سورية الشهر الماضي لقتال القوات الكردية.