وزير الدفاع الجزائري يدعو شعبه إلى حسن اختيار رئيس البلاد القادم

الجزائر - ( د ب أ)

دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الشعب إلى حسن اختيار الرئيس القادم للبلاد، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12ديسمبرالمقبل ستكون "عرسا وطنيا بامتياز".

وقال قايد صالح في كلمة له خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة جنوبي الجزائر اليوم الثلاثاء، إنه سجل بإعجاب شديد بل وباعتزاز أشد، ما سماه" الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، لإنجاح الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري قد أدرك خلفيات الأطراف الحاقدة التي أزعجتها هذه اللحمة بين الشعب وجيشه".

وأوضح أن الجيش باعتباره العمود الفقري للدولة، أدرك مبكرا خطورة المؤامرة الدنيئة التي كانت تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وهي المؤامرة التي كانت ترمي إلى تدمير أركان الدولة الوطنية. كما ذكر أن الجيش تحمل مسؤوليته التاريخية واستطاع بحكمة وتبصر إنقاذ البلاد من هذا الخطر المحدق وتفويت الفرصة على أعداء الوطن، وأنه سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات الأمة وبالوحدة الترابية والشعبية.

يشار إلى الجزائر شهدت منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات للمطالبة بمكافحة الفساد وتطهير البلاد من رموز حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.