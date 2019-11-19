السودان: اجتماعات اللجان الفنية حول سد النهضة الاثيوبي إيجابية

الخرطوم - (د ب أ):

أكد السودان أن اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة الاثيوبي والتي عقدت مؤخرا بأديس أبابا كانت ايجابية.

صرح بذلك فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني في تصريحات صحفية عقب استماع مجلس الوزراء لتقرير من وزير الري والموارد المائية ياسر عباس حول اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف صالح أن هذه الاجتماعات هدفت لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، مبينا أن وزير الري أكد أن الاجتماعات كانت إيجابية وحدث فيها تقدم ملحوظ حيث تم حصر نقاط التفاوض الستة.

وقال إن هناك نقطتين خلافيتين تمثلتا في عدد سنوات ملأ سد النهضة مضيفا أن هذه السنوات قد تصل إلى سبع سنوات أو تقل عن ذلك اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحجم المياه المتدفقة فيه بجانب الخلاف حول قضية حجم التصريف السنوي خلف السد.

وقال وزير الثقافة والإعلام ان النقاش سيستمر خلال الثلاثة اجتماعات المتبقية للجان الفنية بشأن سد النهضة.

واستطرد "هناك أمل كبير في التوصل إلى حلول لهذه الخلافات، متابعا أن الأطراف توافقوا على جزء كبير من معامل وإجراءات الأمان حول سد النهضة ولاتزال هناك بعض النقاط المتبقية.

وحضر الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في اديس ابابا ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وسوف يعقد الاجتماع الثاني في القاهرة يومي 2و3 ديسمبر المقبل.