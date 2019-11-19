الشرطة تفتش مجمعا سكنيا بشمال ألمانيا للاشتباه في "جريمة تهدد أمن الدولة"

لوبيك (ألمانيا) - (د ب أ):

قامت قوات خاصة تابعة للشرطة الألمانية في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا اليوم الثلاثاء بتفتيش مجمع سكني وضبط أدلة إثبات محتملة على خلفية الاشتباه في "الإعداد لعمل خطير يهدد أمن البلاد".

وقالت ممثلة الادعاء العام شتيفاني جروب، المتحدثة باسم مكتب الادعاء في مدينة فلنسبورج المعني بهذه الجرائم في ولاية شلزفيج-هولشتان التي تقع بها مدينة لوبيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "توقعنا وجود أسلحة، ولكن لم نجد أي منها"، لافتة إلى أنه لم يكن هناك أية اعتقالات خلال الحملة.

ولم تدل جروب بأية تصريحات عما إذا كانت الأجهزة الأمنية افترضت احتمالية شن هجوم إرهابي، وذلك لأسباب تتعلق بسرية التحقيقات، وقالت فقط: "لم يكن معروفا أي هدف ملموس للهجوم".

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، بدأت العملية الشرطية بتفتيش مبنى في حي "جنين" بمدينة لوبيك الساعة 30ر05 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).

وذكرت الشرطة أن الأمر يتعلق بمبنى كبير يضم شققا ومكاتب تجارية.

وجاءت حملة التفتيش على خلفية إجراءات تحقيق يقوم بها الادعاء العام في فلنسبورج، بحسب متحدثة باسم مركز شرطة لوبيك. وقاد الحملة المكتب المحلي لمكافحة الجرائم في الولاية.

وأكدت جروب: "يمكنني التأكيد أننا بدأنا إجراءات تحقيق بسبب تلقي إشارة... يتعلق الأمر بجرائم أمن قومي".